Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. November 2018 Mittwoch, 21. November 2018

RZ-​Serie Mobilität: Was läuft beim Fahrrad– und Pedelec-​Verleih?

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs, edk, esc,

Wer sich kein eigenes Fahrrad zulegen möchte, nur ab und an eines benötigt oder ein Pedelec ausprobieren will, hat in Schwäbisch Gmünd verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es seit 2014 den Pedelec-​Verleih von Volker Nick, zum anderen seit Mai 2018 den Fahrradverleih über RegioRad Stuttgart, jetzt auch mit Pedelecs.

Neben dem Pedelec-​Verleih von Volker Nick an der Nepperbergstraße gibt es bislang drei Stationen von RegioRad in Schwäbisch Gmünd: am Bahnhof, am Marktplatz und auf dem Hardt. Seit September gibt es an diesen drei Verleihstationen auch Pedelecs zu mieten. Eine vierte Station ist geplant. Was die beiden Verleih-​Systeme unterscheidet, wie sie genutzt werden, und wie die Nutzer an die Leih-​Räder kommen, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!