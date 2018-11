Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. November 2018 Mittwoch, 21. November 2018

Wolfgang Bosbach beim WWG-​Talk „Zur Sache“ in der „Villa Hirzel“

Ein diplomatisches „sowohl als auch“ ist nicht der politische Weg von Wolfgang Bosbach. „Politiker dürfen sich nicht um Entscheidungen drücken! Das mögen die Leute überhaupt nicht.“ betonte er am Dienstag beim Talk der WWG-​Autowelt in der „Villa Hirzel“ im Gespräch mit Moderator Werner Hansch.

Bosbach begründete den Erfolg rechtspopulistischer Parteien damit, dass diese behaupten, Lösungen für Probleme zu haben – obwohl man bei genauem Hinsehen natürlich erkenne, dass diese de facto keine praktikablen Lösungen haben. „Deutschland würde sich politisch marginalisieren, wenn es dem Nationalismus huldigen würde“, sagte Bosbach. Was er zum Thema Europa und zur Migration sagte, steht am 21 . November in der Rems-​Zeitung.



