Aufforderung an den Außenminister, sich für den INF-​Vertrag einzusetzen

Die Vernunft siegte, als vor 30 Jahren der INF-​Vertrag in Kraft trat, der zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen worden war. Fünf Jahre zuvor, 1983 , sah es noch völlig anders aus: Vor 35 Jahren wurde der Beschluss gefasst, Pershing-​II-​Raketen in Mutlangen zu stationieren. Ein weiteres, wesentlich erfreulicheres Ereignis jährt sich in diesem November: Die AGDF (Aktionsgemeinschaft Dienste für den Frieden) wurde vor 50 Jahren gegründet.

Angesichts der geschichtsträchtigen Ereignisse und des Jubiläums der AGDF luden Wolfgang Schlupp-​Hauck und Silvia Bopp von der Pressehütte die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Christine Busch, Dekanin Ursula Richter und Pfarrer Michael Holl zum Gespräch ein. Gemeinsam unterschrieben sie einen Brief an Außenminister Heiko Mass, mit der Aufforderung, alles dafür zu tun den INF-​Vertrag zu erhalten. Warum das Thema brandaktuell ist, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag.

