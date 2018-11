Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. November 2018 Donnerstag, 22. November 2018

Gmünder Tunnel: Offenbar 4000 Trucker unrechtmäßig geblitzt

Rund 4000 Lkw-​Fahrer sind im Gmünder Einhorntunnel offenbar schuldlos in die Radarfalle der dortigen „Schwarzblitzer“ geraten und wurden von der Stadtverwaltung zur Kasse gebeten. Auch ernteten viele Strafpunkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Wie Bürgermeister Dr. Joachim Bläse darlegt, sei eine „komplizierte und unklare Rechtssituation“ bezüglich der Bauweise des Einhorntunnels der Hintergrund der Misere: An den Portalen gibt es autobahnähnlich eine vierstreifige beziehungsweise teils durch Betonwände abgetrennte Straße, die sich jedoch gleich dahinter in der Tunnelröhre auf eine zweistreifige Fahrbahn mit direktem Gegenverkehr verenge, wo Trucker höchstens mit Tempounterwegs sein dürfen. Die wurden offensichtlich aber schon am Tunnelportal geblitzt, wo sie in der Annahme waren,Stundenkilometer fahren zu dürfen. Weil es sich aus Sicherheitsgründen im Tunnel um sogenannte „Schwarzblitzer“ handelt, hatten die Fahrer zunächst auch gar keine Ahnung, dass sie gerade „erfasst“ wurden. Einem betroffenen und aufmerksamen Lkw-​Fahrer wurde nun in seiner Überzeugung Recht gegeben, einer fehlerhaften Blitzer-​Einstellung zum Opfer gefallen zu sein: Wo sogar eine Betonwand die Kraftfahrstraße trenne, dürfe erfahren. Die Stadtverwaltung will nun für eine klare Ausschilderung sorgen und noch anstehende Verfahren gegen vermeintliche Temposünder einstellen. Weilandere Trucker ihre Bußgeldbescheide widerspruchslos ließen, haben sie offenbar Pech gehabt. Näheres dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

