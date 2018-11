Sport | Donnerstag, 22. November 2018 Donnerstag, 22. November 2018

Gögginger Over The Tops setzen Siegesserie fort

Galerie (1 Bild)

Foto: DCOTT

Die Rückrunde der Darter hat für die Gögginger Over The Tops mit einem überzeugenden Ergebnis gestartet. Mit 14 : 4 hat der Dartclub das Europa Team II in der B-​Liga geschlagen.

In der Startaufstellung standen Harald Ziegler, Sascha Schmid, Heiko Schubert und Ingo Josten. Die Doppel wurden souverän mit jeweilsgewonnen. In der ersten Runde lief es weiter sehr gut. Bis auf Sascha Schmid konnten alle ihre Einzel gewinnen. Schmid unterlag nach dem Ausbullen knapp mit. Die zweite Runde verlief fast identisch. Auch dieses Mal hatte Schmid kein glückliches Händchen. Er spielte gut, konnte aber im entscheidenden Moment nicht auschecken.Auch die dritte Runde konnte mit drei gewonnenen Spielen beschlossen werden. Dieses Mal konnte Heiko Schubert sein Spiel nicht nach Hause bringen. Er schaffte es zwar in ein drittes Leg, der Gegner holte sich aber den entscheidenden Punkt. Nichtsdestotrotz stand der Sieg der Over The Tops längst fest. Auch in der letzten Runde gab es wieder drei Siege für die Gögginger, so dass es am Endestand.Neun Spiele gewannen die Gögginger mit. Nur in fünf gewonnenen Spielen musste ein Entscheidungsleg gespielt werden. Dies spiegelt auch der Entstand der gespielten Legs () wider.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 49 Sekunden.

