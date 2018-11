Ostalb | Donnerstag, 22. November 2018 Donnerstag, 22. November 2018

Höhere Hundesteuer in Heuchlingen

Foto: Kathrin West

Mit einem jährlichen Hundesteuersatz von 72 Euro gehörte Heuchlingen bis jetzt zu jenen Gemeinden im Ostalbkreis, in denen vergleichsweise wenig Hundesteuer gezahlt werden musste. Nun wurde eine Erhöhung beschlossen, die ab kommendem Jahr gilt. Dann werden pro Ersthund 96 Euro fällig sein.

Mit Blick auf den gestiegenen Aufwand der Verwaltung (Verwaltungsaufwand, Aufwand für Hundetoiletten, Aufwand Bauhof) stimmte die Mehrheit der Gemeinderäte auch für eine Erhöhung der übrigen Hundesteuersätze.Eine Ausnahmregelung gilt ab Januarfür Jagdhunde. Welche Besitzer künftig von der Steuer befreit sind und wo im Ostalbkreis am wenigsten und am meisten Hundesteuer gezahlt wird, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.

