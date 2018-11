Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. November 2018 Donnerstag, 22. November 2018

Stadtteilforum der Altstadt: Parkkonzept und Lärm waren Thema

Welche Maßnahmen helfen dabei, den Lärm in der Innenstadt einzudämmen? Eine Frage, die auch beim zweiten Stadtteilforum der Altstadt auf der Tagesordnung stand. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse sprach von einem besonderen Problem der Altstadt und berichtete von der Schwierigkeit, einen Ausgleich zu schaffen zwischen jenen, die dort leben und jenen, die sich in den Abendstunden dort aufhalten.

Und er brachte schnell auf den Punkt, was es in manchen Bereichen der Altstadt so schwierig macht, die Themen Freizeit, Gastronomie und Wohnen unter einen Hut zu bringen. Darüber berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe. Ebenso über das Parkkonzept, das auch auf der Tagesordnung stand. Hier scheint eine Lösung gefunden. Zumindest für die Stadt. Manche Bürger aber sehen bereits jetzt einige Mängel am Konzept. Welche und was die Verantwortlichen der Stadt dazu sagen, das steht im ausführlichen Artikel in der Donnerstagausgabe.



