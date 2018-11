Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

800 Jahre Bettringen: Spurensuche zum Abschluss des Jubiläumsjahrs

Galerie (5 Bilder)

Fotos: gbr

In 800 Jahren haben die Menschen in einem Ort viele Spuren hinterlassen. Bei der Abschlussveranstaltung des Bettringer Ortsjubiläums stand dies gestern im Mittelpunkt des Abends. Dabei wurde nicht zuletzt der Begriff „Heimat“ vor dem Hintergrund der Globalisierung beleuchtet.

1951

1956

800

23

Um Geschichte und Geschichten aus Bettringen ging es bei der Veranstaltung im Gemeindezentrum Bettringen-​Lindenfeld. Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Werner Mezger. Derin Rottweil geborene Germanist, Historiker und Kulturwissenschaftler ist seitProfessor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg sowie Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa.Jahre in weniger als einer Stunde zu beleuchten – diese Aufgabe haben sich Susanne Wiker und Herbert Krieg gestellt und sie mit Bravour gemeistert. Die Rems-​Zeitung berichtet am. November über diese interessante Veranstaltung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!