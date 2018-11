Ostalb | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

Bildungspartnerschaft ist eine Win-​Win-​Situation

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Knapp 30 Bildungspartnerschaften ist das Schulzentrum Leinzell bislang mit Unternehmen und Institutionen aus der Region eingegangen. Eine weitere kam am Freitag hinzu. Schulleitung und Geschäftsführung unterschrieben den Vertrag zwischen der Gmünder Firma PLD Light und Design und der Schule.

Die Bildungspartnerschaften sind für beide Partner von Vorteil. Das ergab das Gespräch mit dem Rektor des Leinzeller Schulzentrums, Walter Hörsch, und dem Geschäftsführer von PLD Light Design, Simon Pietok. Was Schule, Schülerinnen und Schüler und die Betriebe davon haben, solche Partnerschaften einzugehen, können Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung lesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 22 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!