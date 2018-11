Sport | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

„Durch Bredis Brille“: Ein Derby und zwei weite Reisen

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

17

20

Nun stehen auch meine Planungen für das kommende Fußball-​Wochenende. Los geht es mit dem Landesliga-​Derby zwischen der TSG Hofherrnweiler und dem FC Bargau, in dem zwar der Gastgeber eindeutiger Favorit ist, sich aber nicht zu sicher sein sollte, zumal die Bargauer bestimmt Wiedergutmachung für die beiden deftigen Heimniederlagen gegen den TSV Buch und den TSV Bad Boll betreiben wollen. Ich bin gespannt, wie sich das Team von FCB-​Trainer Stefan Klotzbücher am Sauerbach präsentieren wird.Weite Reisen wird es am Samstag und Sonntag geben. Am Samstag geht es mit der Normannia zum SV Oberachern, der alle seine derzeitPunkte im heimischen Stadion geholt hat. Bislang ist es nur dem SV Göppingen gelungen, aus dem Oberacherner Stadion drei Punkte zu entführen, während Top-​Teams wie die Stuttgarter Kickers und der FSV Bissingen dort leer ausgegangen sind. Die Trauben hängen also hoch für das Team von Holger Traub und momentan könnte ich auch mit einem Punkt im Südbadischen leben.Totensonntag = fußballmäßig toter Sonntag? Nicht für mich. Deshalb werde ich am Sonntag eine Reise in die Oberliga Rheinland-​Pfalz/​Saar machen, wo der TSV Emmelshausen (das liegt auf dem Vorderhunsrück) im Aufsteigerduell auf den VfB Dillingen (eine Mannschaft aus dem Saarland) trifft. Beide Teams befinden sich im Tabellenkeller und ich hoffe, dass das Team des vielleicht jüngsten Oberliga-​Trainers der Republik, Julian Feit (der ist erst Mitte), einen Heimsieg landen wird.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 66 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!