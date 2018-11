Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

Marginalie: Darts ist längst mehr als nur Trendsportart

Grafik: RZ

In der aktuellen Marginalie, die wie gewohnt in unserer Samstagsausgabe erscheinen wird, haben wir uns diesmal dem Thema Darts gewidmet. Nur ein Trend? Wird dieses Pfeilewerfen nicht immer in einer (womöglich noch verrauchten) Kneipe gespielt? Mitnichten!

Der Dartsport hat sich in den vergangenen Jahren unglaublich entwickelt und auch die Rems-​Zeitung berichtet seit etwa einem halben Jahr über diesen Präzisionssport, der ein Höchstmaß an Konzentration verlangt. In Göggingen gibt es gleich zwei Mannschaften, die im Ligabetrieb auf Punktejagd gehen. Gezielt wird dabei freilich immer auf die— der Höchstpunktzahl bei einem Wurf.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 23 Sekunden.

