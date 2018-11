Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

Samstagsreportage: Ein Gmünder ist an der Nordsee das Gesicht eines einzigartigen Mobilitätssystems

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Mobilität gehört aktuell zu den wichtigsten Themen. Ein vor über 50 Jahren aus Schwäbisch Gmünd an die Nordsee ausgewanderter Bäckergeselle ist das Gesicht einer in Deutschland einzigartigen Mobilitäts-​Insel. Das ist das Thema in der Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.

Der-​jährige Rufus Handschuh hat eine faszinierende Lebensgeschichte zu erzählen. Der gebürtige Ostälbler (Unterschneidheim) hat in Schwäbisch Gmünd in der Weißensteiner Straße das Bäckerhandwerk erlernt. Es zog ihn jedoch nach seiner Bundeswehr-​Zeit in die deutsche Welt, an die Nordsee. Als dienstältester, selbstständiger Koffer– und Gepäckträger an der deutschen Nordseeküste und Fahrradspediteur ist er zwischenzeitlich Original und „Empfangschef“ der-​Einwohner-​Insel Juist zugleich. Er verkörpert auch ein schier unglaubliches, ökologisches Mobilitäts-​System in Deutschland, ausschließlich mit teils exotisch anmutenden Fahrradkontruktionen undnoch echten Pferdestärken betrieben. Lassen Sie sich überraschen! Am Samstag ausführlich in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 33 Sekunden.

