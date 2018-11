Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

Stadt will Bußgelder zurückbezahlen

Im Fall der zu Unrecht erhobenen Bußgelder für LKW-​Fahrer im Gmünder Einhorn-​Tunnel will sich die Stadt Schwäbisch Gmünd nun mit den Betroffenen in Verbindung setzen.

Die Stadt Schwäbisch Gmünd will die zu Unrecht erhobenen Bußgelder für LKW im Gmünder Einhorn-​Tunnel zurückzahlen. Die rundabgeschlossenen Bußgeld-​Verfahren seien zwar rechtlich nicht wieder aufzunehmen, so Pressesprecher Markus Herrmann; man wolle allerdings in einer freiwilligen Leistung die Gelder erstatten. Nach ausführlichen internen Gesprächen und Abstimmungen habe man einen entsprechenden Weg gefunden. So sollen — anders als in vergleichbaren Fällen im Bundesgebiet — nicht über Veröffentlichungen die Betroffenen aufgefordert werden, sich zu melden, sondern man werde direkt auf die LKW-​Fahrer und Fahrerinnen zugehen. Gerade bei Brummifahrern könne man nicht davon ausgehen, dass sie sich nur bei der Durchfahrt im Raum Schwäbisch Gmünd aufhalten und somit nicht mit einer Veröffentlichung im Internet oder in den Medien informiert werden. Für die Details dieses aufwändigen Verfahrens brauche man allerdings noch Zeit und weitere Abstimmungen. Mit Blick auf die rundFälle, in denen auch ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg fällig wurde, ist die Stadt in Gesprächen mit dem Kraftfahrt-​Bundesamt. Zum Hintergrund: Für Autofahrer gilt im Einhorn-​Tunnel in Schwäbisch Gmünd grundsätzlich Tempo. Seit Februar wurden dort nun auch Lastwagen geblitzt — und zwar bereits bei einer Geschwindigkeit vonStundenkilometern, da aus Sicht der Stadt auch dort die generell übliche Beschränkung auf Tempobei allen einspurigen Strecken gelte. In einem Einspruchsverfahren entschied das Amtsgericht allerdings, dass es bei der Ein– und Ausfahrt in den Tunnelmund angesichts der dortigen Betonwand zwischen den Spuren eine rechtlich unklare Situation gebe, weshalb dort auch keine Bußgelder für die LKW verhängt werden durften. Die entsprechenden Verfahren wurden deshalb eingestellt. Derzeit ist die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd deshalb mit Verkehrsexperten und Vertretern des Regierungspräsidiums Stuttgart in Gesprächen darüber, wie hier eine rechtlich eindeutige Regelung gefunden werden kann.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 76 Sekunden.

