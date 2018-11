Sport | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

TSGV Waldstetten tritt bei Aufsteiger FV Sontheim/​Brenz an

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Beim Aufsteiger FV Sontheim bestreitet der TSGV Waldstetten an diesem Samstag, Spielbeginn ist um 14 . 30 Uhr, seine letzte Hinrundenpartie und das vorletzte Spiel vor der Winterpause.

Es macht sich bemerkbar, dass das Waldstetter Trainerteam um Mirko Doll und seine Co-​Trainer Hans-​Jörg Sawatzki, Ralph Molner und Marc Scherrenbacher in dieser Halbserie verletzungs– und berufsbedingt beeinträchtigt war und personell nicht so aus dem Vollen schöpfen konnte wie noch in der vergangenen Saison – vor allem während der letztjährigen Vorrunde. Damals konnten die Waldstetter meistens aufgrund ihres großen und ausgeglichen besetzten Kaders mit gezielten Einwechslungen nach einer Stunde manches Spiel noch umbiegen und gewinnen. Heuer war und ist dem nicht so. Im Gegenteil. Auffallend ist insbesondere, dass sich nach dem Pausentee Schläfrigkeit und Unkonzentriertheit einstellten und es trotz klarer Führung noch zur Punkteteilung kam – so wie beim 2 : 2 in Oberensingen.





