Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

Weihnachtsmarkt in Gmünd

Foto: Marcus Menzel

Der Gmünder Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag, 29 . November, um 11 Uhr seine Pforten und ist in diesem Jahr bis einen Tag vor Heiligabend geöffnet. Insgesamt 72 geschmückte Stände werden den Marktplatz und den Johannisplatz wieder in ein kleines weihnachtliches Dorf verwandeln.

Ein Höhepunkt ist sicherlich wieder die Installation des Gmünder Adventskalenders am Rathaus. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen – und es gibt die Chance auf einen tollen Gewinn der Gmünder Einzelhandelsgeschäfte. Lose können zusammen mit einem Holz-​Engel in den HGV-​Geschäften zubeziehungsweiseEuro erworben werden. Mehr über den Weihnachtsmarkt und den Staufersaga-​Markt lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. November.

