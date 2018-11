Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

Wochenende: Kinder — blass und verpeilt

Nachdem derzeit die Tarifverhandlungen in der Druckindustrie immer mal wieder durch Streiktage unterbrochen sind, können sich unsere Leserinnen und Leser glücklich schätzen, am Samstag wieder eine „normale“ Rems-​Zeitung zu bekommen, natürlich mit 16 extra Seiten Wochenende-​Beilage. Das Titelthema: Kinder — blass und verpeilt.

Was machen Eltern heute falsch mit ihren Kindern?



Auf der Seite „Kind+Kegel“ gibt es weitere gute Ratschläge, diesesmal im Gesundheitsbereich: Kinder erkälten sich in Kitas, Kindergärten und Schulklassen, reichen Schnupfen und Fieber anschließend zu Hause in der Familie weiter herum. Doch Eltern können vorbeugen und ihrem Nachwuchs wirksam helfen, wenn es ihn erwischt hat.

Auf der Seite „Mensch+Technik“ zeigen wir auf, warum in den meisten Wintersportgebieten schon lange nichts mehr ohne Kunstschnee geht. Auf das Grundprinzip der technischen Schneeherstellung stießen Forscher in den 40 er Jahren eher zufällig. Aus Wasser wird Schnee — sofern nach dem trockenen Sommer genügend Wasser vorhanden ist.

Auf acht Seiten findet man jede Menge Reisetipps und Reiseangebote, auch für Skifahrer. Und wer Comic, Rätsel oder andere Unterhaltung mag, der findet alles in der Wochenende-​Beilage. Am Samstag im Briefkasten oder am Kiosk. Viel Lesevergnügen!



Sie lernen Chinesisch im Kindergarten, sind aber nicht imstande, unfallfrei drei Schritte rückwärtszugehen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

