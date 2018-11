Kultur | Freitag, 23. November 2018 Freitag, 23. November 2018

Zonta-​Club: Konzert in St. Franziskus

Galerie (1 Bild)

Foto: zon

So einen Ansturm hat die Franziskus– Kirche wohl lange nicht mehr erlebt. Bis auf den letzten Platz war sie besetzt, inklusive der Empore. Es konnten noch nicht einmal alle Besucher hereingelassen werden, voll ist voll.

2016

2017

Nach den erfolgreichen Benefizkonzertenin der Waldstetter St. Laurentiuskirche mit „Feel the Gospel“,mit den „Fabulous Farmer Boys and the Lucky Riders“ in der Theaterwerkstatt und dem Motettenchor in der Augustinerkirche fand in der St. Franziskuskirche ein weiteres Benefizkonzert des Zonta Clubs Schwäbisch Gmünd statt.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!