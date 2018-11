Schwäbisch Gmünd | Samstag, 24. November 2018 Samstag, 24. November 2018

Standesamtliche Trauung: Für viele mehr als ein bürokratischer Akt

Anfragen für Hochzeitslocations, an denen bislang noch keine Trauungen durchgeführt wurden, erreichen die Gmünder Stadtverwaltung immer wieder. Doch Romantik hin oder her – geheiratet werden darf nur in jenen Räumlichkeiten, die von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Das romantische Ambiente kommt dabei nicht zu kurz.

Ob Rokokoschlösschen, Barockzimmer im Rathaus oder Refektorium im Prediger – wer das Besondere sucht, hat die Wahl. Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadt, war dieses Jahr selbst einige Male im Einsatz und hat standesamtliche Trauungen durchgeführt. Immer mehr beobachtet auch er den Trend hin zur Traumhochzeit. Während die standesamtliche Zeremonie für die einen nur ein bürokratischer Vorgang ist, legen andere sehr viel Wert aufs Ambiente und damit auch auf den Ort der standesamtlichen Trauung. Welche Trauräume sich in Gmünd größter Beliebtheit erfreuen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

