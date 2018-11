Ostalb | Samstag, 24. November 2018 Samstag, 24. November 2018

Wißgoldinger Advents– und Weihnachtsmarkt

Fotos: Gerhard Nesper

Immer am Tag vor dem Totensonntag veranstaltet der Kommandant der Wißgoldinger Feuerwehr, Ewald Brühl, als Privatperson den Wißgoldinger Advents– und Weihnachtsmarkt.

1994

Und dies am Samstag bereits zum vierundzwanzigsten Mal. Als Ewald Brühlden ersten Weihnachtsmarkt organisierte, waren acht Aussteller mit an Bord, nämlich die Freiwillige Feuerwehr, der Schützenverein, die Gemeinschafts– und die Grundschule, die Gärtnereien Dressler und Kaller, die Schnapsbrennerei vom Braunhof und der Initiator selbst. Und alle Gründungsmitglieder sind auch heute noch dabei. Was es alles zu sehen gab und was den Kindern geboten wurde, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

