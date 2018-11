Sport | Sonntag, 25. November 2018 Sonntag, 25. November 2018

TSV Alfdorf/​Lorch verliert daheim erneut — 23 : 32

Mit 23 : 32 ( 10 : 13 ) hat der TSV Alfdorf/​Lorch gegen die HSG Böblingen/​Sindelfingen eine neuerliche deutliche Niederlage kassieren müssen. Dabei hat die Mannschaft von Daniel Wieczorek vor allem in der zweiten Halbzeit über weite Strecken enttäuscht und damit einen sichtlich ratlosen Trainer hinterlassen.

Ganze dreimal war der TSV in der Alfdorfer Sporthalle in Führung, letztmals allerdings in der sechsten Minute, beim Stand von 3 : 2 . Nach 20 Minuten war man bereits mit 5 : 10 im Hintertreffen. Doch zumindest bis zur Pause hielt man mit den Gästen mit, beim 10 : 13 ging es in die Kabinen. „In der ersten Halbzeit haben wir dann wieder zu viel liegengelassen. Im Eins gegen Eins haben wir ganz schlecht verteidigt. Was mich sehr stutzig gemacht hat war, dass wir in den letzten zehn Minuten keinen Kampf mehr gezeigt und uns dem Schicksal ergeben haben“, so Wieczorek. Bis zur 50 . Minute schaffte es die Heimsieben bis auf vier Tore an den Gästen dranzubleiben.





Nach diesenMinuten sagte Wieczorek dann etwas, was nicht unbedingt den Glauben an den Klassenerhalt widerspiegelt: „Wir haben jetzt nochSpiele.Punkte brauchen wir wohl, um die Liga zu halten, das wären also noch einmal neun Siege – und wir haben einen. Ich sehe in der Leistung nichts, was mich darauf schließen lässt, dass das nächste Woche wieder gut wird. Das ist einfach zu wenig von uns.“

