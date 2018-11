Sport | Montag, 26. November 2018 Montag, 26. November 2018

Dartsport: Die Underdogs festigen den zweiten Platz

In der A-​Liga der Rems-​Murr-​Liga der Darter haben die Gögginger Darter den zweiten Platz gefestigt. Im Topspiel in Steinheim an der Murr, bei „Fett nei Sportsbar“, hat sich der Dartclub Underdogs um Kapitän Michael Krieger mit 12 : 6 durchgesetzt. Es war das Duell des Zweiten beim Dritten.

Bei den Underdogs feierte Timo Lämmerhirt sein Saisondebüt, Krieger hatte ihn aufgestellt und somit ins kalte Wasser geschmissen. Anfangs etwas zu kalt, unterlag er doch im ersten Doppel mit Marcus Brett gleich mit. Die Nervosität war Lämmerhirt anzumerken, in beiden Runden sperrte er Brett, der solide warf, jedoch die ersten Checkmöglichkeiten nicht nutzte. Das andere Doppel der Underdogs mit Krieger und Pascal Müller gewann jedoch sicher mit, so dass es mit einemin die Einzelduelle ging. Hier bewies Michael Krieger einmal mehr seine Vormachtstellung. Er gewann alle seine Duelle, ließ seinen Gegnern keine Chance, wenngleich er für seine Verhältnisse nicht an sein Topniveau herankam. Dennoch reichte es zu einem

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

