Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. November 2018 Montag, 26. November 2018

Viele Quartiere für Obdachlose in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

„In Baden-​Württemberg muss niemand auf der Straße übernachten, es gibt Hilfe.“ Eine Aussage des Sozial– und Integrationsministers Manne Lucha, die auch für Gmünd gilt. In der Stauferstadt werden in ausreichendem Maße Notunterkünfte und Angebote der Wohnungslosenhilfe zur Verfügung gestellt.

Die großen gesundheitlichen Gefahren, denen Obdachlose in den Wintermonaten ausgesetzt sind, zeigten sich, als die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe vor kurzem mitteilte, dass bundesweit in diesem Monat bereits drei Menschen verstorben sind. Auch deshalb war die Botschaft von Manne Lucha eindeutig: „Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht wegzuschauen, wenn sie im Winter auf einen Menschen in Not treffen.“ Schon ein Anruf beim Ordnungsamt oder dem örtlichen Polizeirevier genüge, um Hilfe zu leisten. Hilfe, die den Wohnungslosen auch in Gmünd zuteil wird. Wie und wer alles dabei hilft, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!