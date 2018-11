Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 27. November 2018 Dienstag, 27. November 2018

Für koptische Christen ist jetzt Fastenzeit

Foto: gera

Der Schaukasten vor der Kirchentür trägt noch die Aufschrift Johanneskirche – und es finden dort auch nach wie vor evangelische Gottesdienste statt. Allerdings gehört das kleine Gotteshaus in Hussenhofen seit eineinhalb Jahren einer koptischen Gemeinde. Zur Zeit wird der Innenraum renoviert .

Als Erstes fällt beim Betreten der Kirche der Altarraum ins Auge, der durch einen Torbogen mit Verzierungen und Heiligenbildern im Stil von Ikonen aufwändig gestaltet ist. Auch der Altartisch (der für die Renovierungsarbeiten zur Seite gerückt wurde, aber normalerweise durch den Torbogen zu sehen ist) ist mit kunstvollen Schnitzereien gestaltet und wurde in Ägypten angefertigt. Was die Kirche Gläubigen wie George Ramzy bedeutet und wann sie sich immer in der Kirche treffen, das steht in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 30 Sekunden.

