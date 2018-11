Blaulicht | Mittwoch, 28. November 2018 Mittwoch, 28. November 2018

Frau überfallen

Eine 29 -​jährige Frau war am Dienstagmorgen zu Fuß im Traubengäßle unterwegs. Etwa beim Parler Markt wurde sie gegen 6 . 30 Uhr von zwei unbekannten Männern angegangen und festgehalten.

Die beiden durchsuchten ihre Handtasche, wobei sich in dieser keine Wertgegenstände befanden. Anschließend wurde die Geschädigte ins Gesicht geschlagen, wodurch sie eine Platzwunde an der Oberlippe erlitt. Ohne Beute entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung. Diese waren beide dunkel gekleidet, trugen Kapuzen, einer von ihnen war Brillenträger. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise auf die Täter. Eventuell fielen diese zwischenUhr undUhr im dortigen Bereich oder auf ihrer Flucht auf. Hinweise werden unter Telefon/​entgegen genommen.

