Sport | Mittwoch, 28. November 2018 Mittwoch, 28. November 2018

Gmünder Spacedarter teilen sich die Punkte

Galerie (1 Bild)

Foto: SD

Am Samstag sind die Spacedarter Santini zum Tabellennachbarn nach Steinheim an der Murr gefahren. Dabei hat „Schickeria Two“ den Gmünder Dartern in der C-​Liga einen harten Kampf geliefert, so dass am Ende ein insgesamt gerechtes 9 : 9 zu Buche stand.

1

1

3

3

6

4

7

7

8

7

9

8

19

Die Doppel waren ausgeglichen. Daher ging es mit einemin die Einzelduelle. José Viana und Steffen Paulus gewannen ihre ersten Spiele, die anderen beiden Einzel gingen an die Steinheimer. Somit endete dieser Block mit. Im zweiten Block konnten die Gmünder durch drei Siege von Viana, Lars Zaremba und Paulus einherausspielen. Dieser Vorsprung sollte allerdings nicht von Dauer sein. Im dritten Block glich „Schickeria Two“ das Spiel wieder aus. Durch drei Niederlagen und einen Sieg von Paulus ging es mitin den letzten Block.In diesem war die Spannung greifbar. Paulus brachte an diesem Abend sein viertes Spiel heim und sorgte für das. Doch die Gastgeber gaben nicht auf, im Gegenteil, sie drehten noch einmal die Partie und führten so vor dem letzten Duell mitAuf Alexander Spidlen, zwischenzeitlich für Zaremba eingewechselt, lag somit die Last, wenigstens noch einen Punkt aus Steinheim mit nach Hause zu nehmen. Diesem hielt er stand und führte die Spacedarter somit zum Unentschieden. „Alles in allem ist das ein gerechtes Unentschieden gewesen. Nach der Niederlage im Hinspiel können wir mit dem Punkt gut leben. Denn dadurch halten wir den zweiten Platz in der Tabelle“, resümierte Spacedarter-​Kapitän Holger Ebenhöh.Vier Spiele ohne Niederlage haben den Gmünder Dartern genügend Selbstbewusstsein eingehaucht, um auch am Samstag gegen DC Joker’s erneut erfolgreich sein zu können. Dieser Gegner ist jedoch kein leichter, steht neuerdings auf dem dritten Platz, mitPunkten – genauso viele wie die Spacedarter.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 71 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!