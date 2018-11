Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 28. November 2018 Mittwoch, 28. November 2018

Urban Gardening in der Weststadt: „Mitmachen können alle“

Galerie (2 Bilder)

Fotos: nb

„Wir möchten, dass die Menschen ins Gespräch kommen“, erklärt Stadtteilkoordinatorin Eva Bublitz einen ganz wesentlichen Aspekt des Urban Gardening – ein Angebot, das es ab sofort auch in der Gmünder Weststadt gibt.

Dass das Projekt zwischen Römerstraße und Rems vielen Menschen in der Weststadt zugute kommt, das zeigte sich bereits am Mittwoch beim Spatenstich, zu dem Vertreter der Gartenfreunde und der a.l.s.o. ebenso gekommen waren wie Schüler der Martinus-​Schule und Gartenbaufachwerker-​Auszubildende des Berufsausbildungswerkes mit Sozialpädagogin Lena Engelhardt. Auch wenn die Grünflächen, die parallel zur Römerstraße verlaufen, laut Grundbuch bisher als Erholungsfläche deklariert waren, so blieben sie in den vergangenen Jahren ungenutzt. Wer es möglich machte, dass hier künftig städtisches Gärtnern stattfinden kann und wer alles mitmachen kann, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

