Evangelischer Verein plant Demenz-​WG

Visualisierung: Architekturbüro Sonnentag

Der Geist der Brücke lebt weiter – sogar an der alten Stelle des in Bälde abgerissenen Gemeindezentrum. Der Evangelische Verein kauft in den Neubauten sechs Wohnungen und verbindet sie zu einer Demenz-​WG.

Das Weststadt-​Forum tagte in der Stauferschule. Am Abend zuvor hatten die Mitglieder des Evangelischen Vereins einstimmig beschlossen, im ersten Stock der neuen Bebauung entlang der Eutighofer Straße sechs Wohnungen zu erwerben und sie zu einer „vollständig selbstverantworteten, ambulant betreuten Wohngemeinschaft“ für an Demenz erkrankte Menschen umzubauen und zu vermieten.

