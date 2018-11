Ostalb | Donnerstag, 29. November 2018 Donnerstag, 29. November 2018

Gemeinde Bartholomä erschließt weitere Bauplätze im Gebiet „Hirschrain“

Die Erschließung von Bauplätzen ist angesichts des hohen Preisniveaus in der Baubranche teuer. Allerdings muss die Gemeinde Bartholomä nicht befürchten, dass sie auf Grundstücken sitzen bleibt. Wegen der starken Nachfrage werden bei der Erweiterung des Baugebiets „Hirschrain“ gleich zwei Bauabschnitte auf einmal realisiert.

Bürgermeister Thomas Kuhn präsentierte in der Sitzung gestern die Eckdaten des Haushalts. Das Gesamtvolumen beläuft sich dabei aufMillionen Euro, die sich inMillionen Euro im Verwaltungs– undMillionen im Vermögenshaushalt gliedern. Die Baugebietserschließung wird mit Kosten in der Größenordnung vonbisMillionen einkalkuliert. Wofür man in Bartholomä im kommenden Jahr sonst noch Geld ausgeben will, steht am. November in der Rems-​Zeitung.

