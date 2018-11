Schwäbisch Gmünd | Samstag, 03. November 2018 Samstag, 03. November 2018

Degenfelder Weinbesen gut besucht

Fotos: Gerhard Nesper

Wie schon in den zwei Jahren zuvor hatte die Helfer-​vor-​Ort-​Gruppe (HvO) der DRK Bereitschaft Degenfeld mit ihren Leitern Winfried Barth und Gerlinde Wanasek am vergangenen Samstag zum „Degenfelder Besen“, dem geselligen Fest im südlichsten Gmünder Stadtteil, eingeladen.

Der Degenfelder Besen ist nicht nur ein fröhliches, unterhaltsames und kulinarisches Fest für alle Bürger, Sponsoren, Freunde und Gönner, sondern auch eine Benefizaktion, bei der die Spenden des Tages einem wohltätigen Zweck zugute kommen. Von den letztjährigen Spenden wurde die „Rescue-​Anne“, eine Reanimationspuppe angeschafft, an der lebensrettende Sofortmaßnahmen, die Erste-​Hilfe-​Ausbildung und die Sanitätsausbildung intensiv geübt wurden. Ein Jahr zuvor hatte der Rotary-​Club der HvO-​Gruppe Rucksäcke jeweils mit einer qualifizierten Erstversorgung für Erkrankte oder Verletzte gespendet. Ein ausführlicher Bericht steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

