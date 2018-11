Sport | Samstag, 03. November 2018 Samstag, 03. November 2018

TSB Gmünd schlägt Wangen mit 32 : 26 und stürmt an die Tabellenspitze

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Kessler

Die Handballer des TSB Gmünd sind auch im neunten Saisonspiel ohne Niederlage geblieben: Im Topspiel gegen den Tabellenvierten MTG Wangen konnte die Mannschaft von Trainer Stefan Klaus mit einer starken ersten Halbzeit den Grundstein legen zum verdienten 32 : 26 ( 18 : 11 )-Heimerfolg.

31

31

16

2

5

2

5

6

3

0

12

7

20

18

11

40

22

15

50

22

25

Der TSB Gmünd bewies in der Schlussphase aber kühlen Kopf, schloss seine Angriff erfolgreich ab und baute den Vorsprung dadurch wieder aus. Durch den Treffer zum 30 : 24 von Kreisläufer Jonas Waldenmaier war vier Minuten vor Schluss die Vorentscheidung gefallen, ehe Yannik Leichs sowie Abwehrchef Christian Waibel jeweils noch einmal trafen zum verdienten 32 : 26 -Endstand.

TSB Gmünd: Fabian – Bächle ( 4 ), Leichs ( 1 ), Nadarevic, J. Häfner, Waibel ( 2 ), Fröhlich ( 10 /​ 5 ), L. Waldenmaier,

F. Häfner, Petersen ( 7 ), Sos ( 6 ), J. Waldenmaier ( 2 )

Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . November.



Weil der bisherige Tabellenführer TSV Wolfschlugen gegen Unterensingen nicht über ein-Remis hinaus gekommen ist, ist der TSB Gmünd nun mitPunkten Tabellenerster in der Württembergliga Süd.Die Gastgeber erwischten in der Gmünder Großsporthalle den besseren Start und lagen nach knapp sechs Minuten mitvorne. Die MTG Wangen kam im Anschluss zwar aufheran, doch kurz darauf gelang dem TSB Gmünd ein-Lauf zumnachMinuten. Die TSB-​Abwehr stand weiterhin stabil und hatte mit Torhüter Sebastian Fabian einmal mehr einen überragenden Rückhalt. Weil auch im Angriff um den starken Spielmacher Aaron Fröhlich die nötigen Lösungen nicht ausblieben, konnte der Vorsprung bis zur Halbzeit kontinuierlich ausgebaut werden – Rechtsaußen Wolfgang Bächle markierte den letzten Treffer der ersten Hälfte zumIm zweiten Durchgang konnte die MTG Wangen das Geschehen dann offener gestalten. Durch die Manndeckung gegen Aaron Fröhlich tat sich die Offensive der Hausherren etwas schwerer. Dennoch lag der TSB auch nachMinuten noch deutlich mitvorne. Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen und waren immer wieder durch schnelle Tempogegenstöße erfolgreich. So lag die MTG in der. Minute beimaus eigener Sicht nur noch mit drei Toren hinten.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 83 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!