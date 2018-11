Blaulicht | Samstag, 03. November 2018 Samstag, 03. November 2018

Unfall: Zu schnell und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Freitag gegen 20 : 20 Uhr in Essingen die Margarete-​Steif-​Straße mit seinem Kleinlaster. Am dortigen Kreisverkehr wollte er diesen in Richtung Industriegebiet verlassen und kam dann aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit ins Schleudern.

Er überfuhr den Fußgängerweg und schrammte an mehreren Straßenlaternen vorbei, die er allesamt beschädigte. Im Anschluss schaute er kurz seinen Schaden an und fuhr danach einfach davon. Allerdings hatte der Fahrer Pech, denn ein aufmerksamer Zeuge konnte sich die Nummer des Unfallfahrzeuges notieren und der Polizei mitteilen. Da es sich um ein Firmenfahrzeug handelt, dauern die Ermittlungen zum Fahrer derzeit noch an. Allerdings dürfte der Fahrer vermutlich einigen Ärger mit seinem Chef bekommen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe vonEuro. Zum Glück waren auf dem Gehweg zum Unfallzeitpunkt keine Passanten unterwegs.

