Samstag, 03. November 2018

Vor dem Fußballspiel: Warten auf die „Fans“

Am Samstag um 14 Uhr wartet man in Gmünd auf die Spitzenmannschaft der Fußball-​Oberliga Baden-​Württemberg: den SSV Reutlingen. Doch zuvor warten auch Polizisten auf die Reutlinger Fans.

Nachdem es unter den Reutlinger „Fans“ auch gewaltbereite oder teilweise gewaltbereite gibt, macht der Fußballverband den jeweils gastgebenden Vereinen zur Auflage, für „Sicherheit“ zu sorgen. Das geht nur in Zusammenarbeit mit der Polizei. Und die wartet nun mit einem großen Aufgebot am Gmünder Bahnhof auf die Züge aus Stuttgart, mit denen viele Reutlinger Fans anreisen. Vom Bahnhof werden sie bis zum Normannia-​Stadion von der Polizei begleitet und im Stadion in einem separten, eingezäunten Block untergebracht. Die Hoffnung auf ein gutes, faires Spiel bleibt — und auf Ruhe auf den Rängen.

