„Durch Bredis Brille“: Erst Oberliga-​Derby in Göppingen, dann Spitzenspiel in Hermaringen

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

So, nun stehen auch meine Planungen für das Wochenende. Am Samstag geht’s zum Oberliga-​Derby nach Göppingen, wo ich hoffe, dass die Normannia dieses Mal erfolgreicher ist als beim Hinspiel, das doch etwas unglücklich und irgendwie auch unnötig mitverloren ging. Doch der SVG ist derzeit die Mannschaft der Stunde in der Oberliga und hat nun schon seit zehn Spielen nicht mehr verloren. Deshalb wird das richtig schwer für das Team von Holger Traub, doch ich bin durchaus optimistisch, dass zumindest ein Punkt für die Normannia im Rahmen des Möglichen steht und hoffe, dass im Stadion und nicht auf dem Kunstrasen gespielt wird und viele Zuschauer den Weg an die Hohenstaufenstraße finden werden. Und natürlich freue ich mich auch auf ein Wiedersehen mit Giani Coveli und seinen Jungs vom SVG.Am Sonntag geht’s dann in die Kreisliga A III zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten SC Hermaringen und dem Tabellenführer SG Heldenfingen/​Heuchlingen. Sechs Punkte trennen derzeit die beiden Mannschaften in der Tabelle und es wird bestimmt ein sehr interessantes Derby werden, in dem das Team von SC-​Trainer Roland Häge sicherlich alles dran setzen wird, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Sowohl Häge als auch sein Gegenüber Daniel Mack haben eine Sontheimer Vergangenheit, was das Ganze bestimmt noch reizvoller macht. Und ich werde dann auch mal wieder die Gelegenheit haben, in den Genuss eines Rostbratens im Hermaringer Vereinsheim zu kommen. Den kann ich jedem dortigen Sportplatzbesucher uneingeschränkt empfehlen.

