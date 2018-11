Blaulicht | Freitag, 30. November 2018 Freitag, 30. November 2018

In Gmünd gestohlenes Wohnmobil bei Chemnitz sichergestellt

Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) der Polizeidirektion Chemnitz und der Bundespolizei ist am frühen Donnerstagmorgen erneut ein Schlag gegen organisierte Autodiebe gelungen. Dabei wurde ein in Schwäbisch Gmünd gestohlenes Wohnmobil sichergestellt.

Auf der Bundesautobahnin Richtung Dresden fiel den Fahndern ein Fiat-​Wohnmobil mit Aalener Kennzeichen auf, welches sie routinemäßig kontrollieren wollten. Kurz vor der Anschlussstelle Hainichen folgte der Fahrer des Wohnmobils dem Zivilfahrzeug der Polizei auf den Verzögerungsstreifen. Statt weiter zu folgen, stoppte der Fahrer das Wohnmobil und sprang plötzlich aus dem Fahrzeug.Der junge Mann stieg anschließend über die rechte Leitplanke und rannte davon. Da zu vermuten war, dass sich der Flüchtige noch im näheren Umkreis aufhielt, kam ein Polizeihubschrauber unterstützend zum Einsatz. Dank der Kameratechnik an Bord konnte die Besatzung wenig später eine Person, auf welche die Beschreibung der Fahnder passte, auf einem Firmengelände in der Dorstener Straße feststellen.Die Fahnder am Boden wurden daraufhin zum Feststellort gelotst, wo sie den Flüchtigen () wiedererkannten und vorläufig festnahmen. Ein ebenfalls involvierter Fährtensuchhund lief kurz danach vom Wohnmobil auf der BABbis zum besagten Firmengelände, wodurch sich der Verdacht, dass es sich bei dem-​Jährigen um den Flüchtigen handelte, nochmals erhärtete.Der Tatverdächtige steht nunmehr im Verdacht, das Wohnmobil im Wert von rundEuro sowie die daran angebrachten Kennzeichen von Mittwoch auf Donnerstag in Schwäbisch Gmünd gestohlen zu haben. Bei der Tatausführung wurde das Fahrzeug zudem beschädigt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen jedoch noch nicht vor. Der Besitzer des Wohnmobils hatte vom Diebstahl erst durch die Polizei in Schwäbisch Gmünd erfahren.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der-​Jährigen am heutigen Freitag einem Ermittlungsrichter am Chemnitzer Amtsgericht vorgeführt, wo ihm der durch das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd erlassene Haftbefehl verkündet wurde. Der junge Mann befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls durch die Kriminalpolizei Aalen dauern an.

