Schwäbisch Gmünd | Freitag, 30. November 2018 Freitag, 30. November 2018

In Gmünd kein Impfstoff mehr gegen Grippe erhältlich

Wer sich jetzt noch in Gmünd gegen Grippe impfen lassen möchte, der muss richtig viel Glück haben. Denn ob Apotheken oder Ärzte – der benötigte Impfstoff scheint in der Stauferstadt nirgends mehr erhältlich zu sein. Dies zumindest zeigt sich im Gespräch vor Ort. Genannt werden für den Versorgungsmangel des Impfstoffes ganz unterschiedliche Gründe.

Während die Krankenkassen schlicht und einfach die größere Anzahl an Impfwilligen in diesem Jahr nennen, glauben einige Apotheker, dass der Grund für den Impfstoff-​Engpass die zu späte Einigung von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen darüber ist, welche Impfstoffe den Kassenpatienten erstattet werden. Wie sich Apotheker und Ärzte dazu äußern, das steht in der Samstagausgabe der RZ.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

