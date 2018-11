Sport | Freitag, 30. November 2018 Freitag, 30. November 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“: Sportliche Weihnachtsserie führt durch die Adventszeit

Ab diesem Samstag werden wir an jedem Tag, an dem die Rems-​Zeitung erscheint – sprich: die Sonntage müssen wir leider auslassen –, ein Türchen an unserem Adventskalender öffnen. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Sportler eines Vereins aus dem Altkreis Gmünd, der uns sein Weihnachten präsentiert.

Wir nehmen Sie, liebe Leser, mit in die Wohnstuben derjenigen, von denen Sie sonst nur die sportlichen Leistungen und Erfolge beziehungsweise Misserfolge zu lesen bekommen. Es soll eine völlig andere Sicht auf die Sportler werden, eine Sicht auf die Menschen, die hinter dem Sportler stehen.





Anhand der Rückennummern werden wir uns dem jeweiligen Türchen im Adventskalender entlang hangeln, ergo: am Samstag, den. Dezember, starten wir natürlich mit einem Sportler, der in seinem Verein die Eins auf dem Rücken trägt.Schließlich hat doch jede Familie ihre eigenen Traditionen zu Weihnachten. Da gibt es den Kartoffelsalat und das Saitenwürstchen am Heiligen Abend und traditionell die Gans am ersten Weihnachtstag. Viele nutzen den Heiligen Abend auch, um sich in der Stadt mit Freunden zu treffen und auf die besinnliche Zeit anzustoßen. Natürlich ist es auch interessant zu erfahren, was sich unsere Sportler so an Weihnachten wünschen – oder aber auch was sie verschenken. Letzteres werden sie uns in der Vorweihnachtszeit aber wohl nicht verraten, soll ja schließlich ein Geheimnis bleiben – das dürfte ja bei allen unseren Sportlern der Konsens sein. Wir in der Sportredaktion sind selbst gespannt darauf, was wir für Geschichten präsentiert bekommen, wie sehr sich unsere Sportler auf diese Zeit freuen und was sie sich für das Jahrwünschen, sowohl sportlich als auch privat.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 70 Sekunden.

