Sport | Freitag, 30. November 2018 Freitag, 30. November 2018

Urs Kalecinski: Erfolgreich im Bodybuilding ohne Doping

Galerie (1 Bild)

Foto: Leon Brommer

Aussehen wie Arnold Schwarzenegger in jungen Jahren? Dieser Traum hat schon so manchen Bodybuilder die Gesundheit gekostet. Es gibt jedoch einen Verband, der den natürlichen Muskelaufbau favorisiert und Doping strikt verbietet. Urs Kalecinski hat sich dieser Herausforderung gestellt.

1

Sport faszinierte Urs Kalecinsky schon sein ganzes Leben. Wie nahezu jeder Junge hat er Fußball gespielt, aber relativ schnell gemerkt, dass er dort nicht am richtigen Platz ist. „Eine Individualsportart war mir lieber, weil man sich da nicht hinter den guten in einer Mannschaft verstecken kann – aber auch nicht durch Fehler der Schlechten ausgebremst wird.“ Verstecken kann er sich beim Bodybuilding nicht, denn da steht er voll im Blickfeld. Aktuelle internationale Titel zeigen, dass er sich auch nicht verstecken muss. Die RZ berichtet am. Dezember darüber.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!