Sport | Sonntag, 04. November 2018 Sonntag, 04. November 2018

1 . FC Heidenheim empfängt im DFB-​Pokal-​Achtelfinale Bayer Leverkusen

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

„Hauptsache ein Heimspiel“, hatte Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim, noch im Presseraum der Voith-​Arena nach dem 1 : 0 -Sieg gegen das Erzgebirge Aue gesagt.

04

5

6

18

30

20

45

Sein Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Das Achtelfinale des DFB-​Pokals ist am Sonntagabend im DFB-​Fußballmuseum in Dortmund durch den Blindenfußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli ausgelost worden. Celebi hatte als erster Blindenfußballer im August das Tor des Monats geschossen.ausgelost worden. Mit dabei für den FCH waren auch noch die Kaliber Borussia Dortmund oder Bayern München – am Ende ist es Bayer Leverkusen geworden, was für den Klub von der Brenz ebenfalls ein attraktives Los bedeutet.„Wir freuen uns besonders darüber, dass uns wieder ein Heimspiel zugelost worden ist. Natürlich wird BayerLeverkusen ein riesige Herausforderung für uns. Mit unseren Fans im Rücken und unserer Heimstärke halte ich eine Überraschung in diesem Spiel aber nicht für ausgeschlossen“, sagte Holger Sanwald.Die Partie findet am. oder. Februar umoderUhr statt.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 40 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!