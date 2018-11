Sport | Sonntag, 04. November 2018 Sonntag, 04. November 2018

Polizei: Alles glatt gelaufen mit den Fans des SSV Reutlingen

Foto: Kessler

Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist bei dem Großeinsatz rund um die Fußball-​Oberligpartie zwischen dem 1 . FC Normannia Gmünd und dem SSV Reutlingen, bei dem die Gästefans vom Bahnhof in die Tectomove-​Arena begleitet wurden und dort in einem abgesperrten Bereich das Spiel verfolgt haben, nichts passiert.

Ein größeres Ordneraufgebot habe aber nicht nur etwas mit verstärkter Sicherheit zu tun, sondern auch mit dem besseren Handling beim Einlass. Auch das hat folglich alles funktioniert.





Alles weitere zu dieser Partie lesen Sie wie gewohnt in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



„Wir hatten keinerlei Störungen. Es ist alles ohne Probleme abgelaufen“, bestätigte Jürgen Vedder, der den Einsatz geleitet hatte. Man sei solche Einsätze noch aus früheren Oberligajahren des FCN gewohnt, wenn Fans aus Reutlingen oder damals auch des SSV Ulm nach Gmünd gereist sind, erinnert sich Vedder. „Es war uns also nicht total fremd.“ Über die Anzahl der Einsatzkräfte wollte er sich nicht äußern, nur so viel: „Es war schon einiges aufgeboten.“ Alleine am Rande der Bauzäune, die um rundFans des SSV aufgestellt wurden, standen zumindest in der ersten Halbzeit überPolizeibeamte. Im Vorfeld wurde der Normannia nahegelegt, das ursprünglich aufPersonen angesetzte Ordnerpersonal aufaufzustocken, da sich Fans des VfB Stuttgart, genauer: Ultras vom „Commando Cannstatt“, angekündigt hatten, bestätigte Vedder.Normannia stemmt die MehrkostenDas ist natürlich wieder mit Mehrkosten für die Normannia verbunden. Doch Marco Biegert, Fußball-​Bereichsleiter des FCN, sagt: „Die Sicherheit steht doch ganz klar im Vordergrund. Zu Summen kann und möchte ich mich aber nicht äußern“, so Biegert, der aber anfügte, dass der Verein diese Summe stemmen könne.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

