Chinesische Tuschemalerei im Landratsamt

Monika Hoffer hat sich in ihrem künstlerischen Schaffen der traditionellen chinesischen Tuschemalerei und Kalligraphie verschrieben.

Einer Kunst also, die sich grundlegend von unserer westlichen unterscheidet und in der die Meditation eine wesentliche Rolle spielt. Sie zeigt ihre Bilder in einer Ausstellung mit dem Titel „Was wie Wolken und Dunst an den Augen vorüberzieht“im Landratsamt in Aalen.

