Schwäbisch Gmünd | Montag, 05. November 2018 Montag, 05. November 2018

Dankeschönabend für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Ohne ehrenamtliches Engagement könnte vieles nicht stattfinden oder nicht geschafft werden. Das gilt auch im Bereich der Flüchtlingsarbeit. Ganz speziell für die Menschen, die hier mitarbeiten, fand am Montagabend im Prediger ein Dankeschönabend statt.

Die drei großen Städte des Ostalbkreises, Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd und der Landkreis danken gemeinsam ihren vielen Helferinnen und Helfern, die sich für die Flüchtlinge im Kreis einsetzen. Da in diesem Jahr Schwäbisch Gmünd Gastgeber des Festes war, moderierte Oberbürgermeister Richard Arnold den Abend gemeinsam mit Landrat Klaus Pavel. Wie die beiden die Gäste durch den Abend führten, und was auf dem Programm stand, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.





Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!