Maike Ulrich: Neue Pfarrerin in der „Brücke“

Brücken schlagen kann man auf sehr unterschiedliche Weise. Klassisch über Flüsse – aber auch über nationale Grenzen oder über Ozeane hinweg. Dies hat Maike Ulrich gemacht, in dem sie fast zehn Jahre lang als evangelische Geistliche in Südamerika tätig war. Nun ist sie Pfarrerin in der „Brücke“.

Die in Heubach aufgewachsene Maike Ulrich wird am Sonntag,. November, umUhr in der Michaelskirche offiziell in ihr neues Amt eingesetzt. Zuvor war sie als Pfarrerin in Schwäbisch Hall und in Brasilien tätig. Mehr über ihr Leben und ihre Ansichten steht in der Rems-​Zeitung vom. November.

