Sport | Montag, 05. November 2018 Montag, 05. November 2018

Normania Gmünd: Auf den Spuren Kaiserslauterns?

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Mit dem 1 : 1 gegen den SSV Reutlingen hat sich Fußball-​Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd im 14 . Spiel bereits das sechste Mal die Punkte mit seinem Gegner geteilt. Für die Moral sind solche „Bonuspunkte“, wie sie allenthalben genannt werden, sicherlich toll – im Abstiegskampf bringen sie aber nur wenig.

Normannias Regisseur im Mittelfeld, Marvin Gnaase, schlug nach dem Unentschieden in dieselbe Kerbe, sagte, dass Unentschieden auf Dauer zu wenig seien. Fußball-​Nostalgiker erinnern sich vielleicht an die Bundesligasaison 1995 /​ 1996 . In einem dramatischen Finale am letzten Spieltag spielte die Mannschaft vom Betzenberg 1 : 1 gegen den damaligen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Bayer Leverkusen, was den Abstieg des FCK besiegelte. Es war das insgesamt 18 . Unentschieden in der gesamten Saison. Dazu hatte sie sechsmal gewonnen, in Summe somit in 24 von 34 Partien den Platz nicht als Verlierer verlassen. Es war übrigens die erste Saison nach Einführung der Drei-​Punkte-​Regel.





FCN-​Trainer Holger Traub





Nun ist Normannia Gmünd natürlich kein Bundesligist und der Vergleich zwischen beiden Vereinen hinkt ein wenig, er zeigt aber eines: die Aussage von Gnaase ist eine schlaue, irgendwann bringen einem Remisen nicht mehr weiter. Zwar ist die Normannia mit dem Pünktchen gegen Reutlingen an der TSG Backnang vorbeigezogen, steht jetzt bei neun Zählern, doch die Konkurrenz ist mittlerweile schon ein ganzes Stück enteilt. Mitaufsteiger SV Linx, der einen Platz vor dem FCN rangiert, hat bereits 16 Zähler auf der Habenseite.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 66 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!