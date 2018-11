Ostalb | Dienstag, 06. November 2018 Dienstag, 06. November 2018

Der neue Kreishaushalt hat vieles zu bieten

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ lautet ein mögliches Motto über dem Haushaltsplan des Ostalbkreises für das Jahr 2019 , den Landrat Klaus Pavel und Kreiskämmerer Karl Kurz am Dienstag im Kreistag eingebracht haben.

Hätte man die vier Großaufgaben, die sich im Kreisetat des kommenden Jahres wiederfinden, vor zehn Jahren stemmen müssen, wäre das Jammern groß gewesen. Doch aktuell, so Landrat Klaus Pavel, dürfen sich alle politischen Handlungsebenen, vom Bund über die Länder und Kreise bis zu den Gemeinden über erneut stark sprudelnde Einnahmequellen freuen. Zu diesen vier großen Projekten gehört vor allem die Sanierung des Gmünder Berufsschulzentrums. Was sonst noch dazu gehört und viele weitere interessante Aspekte des neuen Haushaltsplans sind in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.

