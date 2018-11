Ostalb | Dienstag, 06. November 2018 Dienstag, 06. November 2018

Dorothee Kolckmann aus Alfdorf bei den Montagsmalern erfolgreich

Galerie (1 Bild)

Foto: SWR/​Frank Hempel

Dorothee Kolckmann aus Alfdorf hat für die Kulturakademie der Stiftung Kinderland an der SWR-​Sendung „Montagsmaler“ teilgenommen und 1300 Euro für die „Stiftung Kinderland“ erspielt. Im Team mit drei anderen Kindern und vier Erwachsenen aus der Kulturakademie bzw. der „Stiftung Kinderland“ besiegte sie bei der Neuauflage der beliebten Ratesendung das Prominenten-​Team mit DJ Bobo, Marijke Amado, Brisant-​Moderatorin Kamilla Senjo und der Schweizer Sängerin Francine Jordi. Die Sendung Montagsmaler mit Dorothee wurde am Dienstag um 13 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

160

20

220

Dorothee Kolckmann ist zwölf Jahre alt und besucht das Gymnasium Friedrich II. in Lorch. Aktuell nimmt sie an der Kulturakademie der „Stiftung Kinderland“ in der Sparte Kunst teil. Die Kulturakademie gibt jährlichSchülerinnen und Schülern die Chance, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Kunst, Literatur, Musik oder MINT zu vertiefen. In der Partnereinrichtung an der Akademie Schloss Rotenfels verbringt Dorothee als eines vonTalenten aus ganz Baden-​Württemberg zwei Kreativwochen, in denen sie mit Künstlern zusammenarbeitet und ihre Begabungen entfaltet. Dorothee wurde aus überNominierungen für den Bereich Kunst ausgewählt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 43 Sekunden.

