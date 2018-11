Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. November 2018 Dienstag, 06. November 2018

Erinnerung an den Todestag des letzten Staufers Konradin

„Nein, wir Gmünder haben den 750 . Todestag von Konradin nicht vergessen!“, stellte Oberbürgermeister Richard Arnold gestern klar. Im Rahmen einer Veranstaltung an der Volkshochschule wurde an den jungen Staufer erinnert, der als 16 -​jähriger in Neapel enthauptet wurde.

Eingedenk dessen, dass der junge Staufer sein letztes Weihnachtsfest in Schwäbisch Gmünd gefeiert hatte und später nach Italien aufgebrochen war, um mit militärischer Macht die Herrschaftsansprüche seiner Familie im Königreich Sizilien geltend zu machen, sagte der OB: „Wäre er doch lieber nicht nach Italien gegangen, sondern in Gmünd geblieben!“. Historiker Prof. Dr. Hubert Herkommer unternahm mit dem sehr zahlreichen Publikum eine Zeitreise ins Mittelalter. Die Rems-​Zeitung berichtet am. November darüber.

