Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. November 2018 Dienstag, 06. November 2018

Erste Elektrobusse sind in Gmünd unterwegs

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc

Wie schon beim Niederflurbus ist Stadtbus Abt in Gmünd mit einer innovativen Idee nach vorne geprescht. Oder besser: geschwebt. Denn die neuen Elektrobusse kommen fast geräuschlos daher. Seit Montag sind sie auf der Linie 7 in Betrieb.

19

Bei den beiden Niederflurbussen, die jeweilsFahrgäste transportieren können, handelt es sich um gebrauchte Dieselfahrzeuge. „Die wurden komplett von der Firma EFA-​S in Zell/​Aichelberg umgebaut“, erklärt der Betriebsleiter. „Motor, Getriebe, Lenkung, Luftkompressor mussten raus. Die Steuerung kommt von der Firma Aradex in Lorch. Und die visuelle Gestaltung hat die Firma Wentenschuh in Waldstetten übernommen.“ Warum der Busunternehmer derzeit keine weiteren großen Investitionen in die E-​Moblität tätigen will, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!