Rems-Murr | Dienstag, 06. November 2018 Dienstag, 06. November 2018

Schäden im Alfdorfer Gemeindewald

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Es sei zwar nicht so wahrgenommen worden, aber der Wald habe in diesem Jahr einen Schaden erlitten wie nach schweren Stürmen: Trockenheit und Borkenkäfer-​Befall setzten ihm massiv zu. Was einen massiven Einschlag mit Verfall der Holzpreise zur Folge hatte.

1000

2019

2500

1400

Mit dem Betriebsplan für den Gemeindewald im kommenden Jahr befasste sich der Alfdorfer Gemeinderat. Vorgesehen ist laut Revierförster Gert Pfeifer nur ein Einschlag vonFestmeter im Jahr. Sozusagen ein Ausgleich: In diesem Jahr waren es zwangsläufigFestmeter, deutlich mehr als die im Jahresdurchschnitt vorgesehenenFestmeter. Tobias Horwath, stellvertretender Leiter des Forstamtes im Waiblinger Landratsamt, wird es mulmig angesichts der Entwicklung der letzten Jahre: „Die Erderwärmung bereitet Bauchschmerzen. Geht es so weiter, bekommen Eiche, Buche und Tanne auch noch Schwierigkeiten.“ Dabei sei der Rems-​Murr-​Kreis in diesem Jahr noch glimpflich davongekommen, doch „die Sägewerke sind voll, die Preise unten. Die Aussichten nicht besonders gut.“

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 36 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!