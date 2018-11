Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. November 2018 Dienstag, 06. November 2018

Wieder im Dachreiter: Glocken von St. Leonhard

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw

Jetzt sind sie wieder dort, wo sie hingehören, in 26 Meter Höhe über dem Boden. Die Glocken von St.Leonhard sollen bald wieder „die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten und die Trauernden trösten“, wie Dekan Robert Kloker im Gebet sagte.

2

Kein alltägliches Ereignis war die Rückkehr der renovierten Glocken der spätgotischen Kirche am Leonhardsfriedhof. Am Dienstagmittag fand sich eine beträchtliche Schar zur Andacht und Glockensegnung am Chor der Gotteshauses ein, bevor die zwei bronzenen Klangkörper nach oben zum Dachreiter gehievt wurden. Obendrein am Namenstag des hl. Leonhard – „könnte dies auch ein Wink von oben sein?“, fragte Andreas Zengerle, der. Vorsitzende der Kirchengemeinde St. Franziskus. Es dauert aber noch ein paar Tage, bis die Glocken eingebaut sind und wieder läuten.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!