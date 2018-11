Ostalb | Mittwoch, 07. November 2018 Mittwoch, 07. November 2018

Auf die Rems– und Rems-​Murrbahn kommt Bewegung

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Im Bundesverkehrsplan gab es bisher im Bereich Schiene 44 Projekte, die aufgrund nicht abgeschlossener Wirtschaftlichkeitsberechnungen noch im sogenannten Potenziellen Bedarf eingestellt waren. Diese Projekte steigen in den Vordringlichen Bedarf auf, sobald die Voraussetzungen dafür, ein positives Nutzen-​Kosten-​Verhältnis (NKV) erfüllt sind. Betroffen davon ist auch die Ausbaustrecke (ABS) Stuttgart – Backnang/​Schwäbisch Gmünd – Aalen – Nürnberg“.

Am Dienstag teilte Staatssekretär Christian Lange (SPD) mit: In die Untersuchung wurde sowohl die Strecke über Backnang und Schwäbisch Hall-​Hessental wie auch die Strecke über Schwäbisch Gmünd und Aalen mit einbezogen.Im Variantenvergleich erwies sich die Streckenführung über Backnang als gesamtwirtschaftlich vorteilhafter. Das Projekt umfasst den Ausbau der Strecke für den Betrieb mit Neigetechnikzügen bei einer Streckengeschwindigkeit vonkm/​h. Damit wird eine Beschleunigung der Fernverkehrsrelation Zürich – Stuttgart – Nürnberg erreicht. Es werden Gesamtkosten in Höhe vonMillionen Euro veranschlagt. Für notwendige Erweiterungsinvestitionen sindMillionen. Euro vorgesehen.Im Gutachtervorschlag Deutschland-​Takt ist darüber hinaus der zusätzliche Ausbau der Strecke über Aalen mit der Rems-​Bahn enthalten. Durch die verbesserte Verknüpfung der Achsen Zürich — Stuttgart und München – Berlin verbessert sich die Verbindungsqualität von Stuttgart in Richtung Berlin, da die Führung über Nürnberg dann die schnellste Route darstellt.Dass der Ausbau der Murr– und der Rems-​Bahn besonders dringend sei, davon könnten betroffene Pendler ein Lied singen: „fielen auf der Murr-​BahnZüge in Richtung Stuttgart aus, auf der Rems-​BahnZüge; auf der Rück-​strecke fielen auf der Murr-​BahnZüge aus, auf der Rems-​BahnZüge. In jeder Woche kam es im Schnitt zu sechs Ausfällen auf der Murr-​Bahn und zu elf Zugausfällen auf der Rems-​Bahn.Auch wenn sich nach Angaben des Verkehrsministeriums in Stuttgart die Lage stabilisiert hat, fallen trotzdem viel zu viele Regionalzüge aus, vor allem im Berufsverkehr. Bis zum Septemberwaren auf der Murr-​Bahn nach Angaben des VerkehrsministeriumsProzent der Züge ausgefallen.Auf der Rems-​Bahn fielenProzent der Züge aus. Aufgrund der Ausfälle ist die Bahn im Rems-​Murr-​Kreis ca.km nicht gefahren. Ein untragbarer Zustand“, findet Justizstaatssekretär Christian Lange.Mit dem Schienenpakt wurde im Koalitionsvertrag festgelegt, dass bisdoppelt so viele Bahnkundinnen und Bahnkunden gewonnen werden.Lange: „Heute haben wir dafür einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung getan. Angesichts der enormen Schadstoffbelastungen in unseren Innenstädten, gerade auch in Stuttgart oder Backnang, sind wir gut beraten, schnell in die konkreten Planungen einzusteigen und gemeinsam mit dem Land und der Deutschen Bahn den dringend notwendigen Ausbau voranzubringen.Nur durch einen attraktiven Regional– und Fernverkehr werden wir verlorenes Vertrauen von Bahnkundinnen und –kunden zurückgewinnen und mehr Pendler auf die Schiene bringen können.“

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 106 Sekunden.

